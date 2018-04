Bagheria, seminari gratuiti su alimentazione e qualità del sonno per i bimbi in età pre-scolare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con il patrocinio del Comune di Bagheria, organizzati dalla scuola dell’infanzia Voglio Asilo e del Ce.D.Ap si svolgeranno, il 28 aprile e il 12 maggio, dalle ore 15.30 alle ore 19.00, a villa Cattolica, sede del museo Guttuso due seminari, gratuiti, su temi riguardanti l’infanzia e in bambini in età prescolare.

Il target cui è rivolto l’evento sono i genitori di bambini 0 - 6 anni delle scuole paritarie e statali, inclusi gli stessi bambini e le figure interessate a temi psicopedagogici.

I due macro temi sono: “L’alimentazione in età prescolare e gestione delle problematiche connesse” e “Favorire la qualità del sonno nei bambini: consigli per i genitori”.

Questi argomenti sono, spesso, per i genitori causa di ansie; sempre più genitori infatti oggi sentono la necessitare di un supporto, a volte anche specialistico, nella gestione di questi ambiti di sviluppo dei loro figli.

Per questo motivo gli organizzatori hanno chiesto il patrocinio dell’Ente per organizzare questa iniziativa che nasce dalla voglia di informare i genitori e chiunque fosse interessato alle problematiche legate alla genitorialità.

A relazionare saranno presenti: un pediatra di famiglia, uno psicologo del Ce.D.Ap. di Bagheri e la scuola dell’Infanzia Voglio Asilo che presenterà l’Uda (Unità di apprendimento) circa l’alimentazione e l’autonomia.

Le Famiglie di Bagheria sono i primi destinatari di questi seminario che è aperto a tutti i genitori che abbiamo interesse per questa tematica.

E per intrattenere i bambini, mentre i genitori saranno impegnati a seguire il seminario, il Ce.D.Ap e la scuola dell’infanzia Voglio Asilo si occuperanno di intrattenere i piccoli tramite giochi d’animazione.

«Obiettivo di questi due incontri – spiegano gli organizzatori - è quello di testare l’interesse verso l’evento e gli argomenti che propone, per pianificare successivamente cicli di incontri rivolti a sostenere la genitorialità in un ottica scientifica e di rete. Tale servizio si vuole offrire alla cittadinanza in maniera gratuita ma senza minarne la professionalità.»

Durante gli incontri oltre ad informare circa gli argomenti, si forniranno esempi di tecniche psicopedagogiche utili alla risoluzione dei problemi e far conoscere realtà quali lo studio multidisciplinare di psicologia Ce.D.Ap e la Scuola dell’Infanzia Voglio Asilo pronti a fornire nello specifico sostegno pisicologico e pedagogico alle famiglie del territorio.

«Abbiamo sposato con piacere la proposta che ci è giunta dal Voglio Asilo e dal Ce.D.Ap» - dicono gli assessori Maria Puleo e Romina Aiello – «sono tematiche importanti per la giovanissima popolazione della nostra città, avevamo recentemente lanciato un appello per proporci iniziative del genere a seguito della giornata mondiale sui disturbi alimentari e loro l’hanno colta al volo. Ringraziamo Voglio asilo e Ce.D.Ap e siamo certi che la scelta di villa Cattolica come sede possa anche essere un’occasione di promozione del museo per grandi e piccini».

Di seguito il programma dei due eventi

1° incontro (alimentazione):

- Maria Puleo Assessore Politiche sociali, della Famiglia, Salute e Pari Opportunità Comune di Bagheria.

- Dott Angelo Spataro Pediatra di famiglia – ACP Associazione Culturale Pediatri

L’alimentazione complementare. Come, quando e perché

- Dott Noemi Di Cara Logopedista del CEDAP

Evoluzione dell’alimentazione del bambino: le funzioni orali. Quando intervenire

- Dott. Rosalia Rinaldi Psicologa, Psicoterapeuta responsabile del CEDAP

- Gestire i capricci a tavola: suggerimenti per i genitori per una corretta gestione dell’alimentazione

- Giorgia Scaduto Voglio Asilo di Bagheria

- Mangiamo insieme: presentazione U.D.A. (unità di apprendimento) per una corretta alimentazione in contesto pedagogico

Moderatore: Caterina Andò Voglio Asilo

2° incontro (sonno):

- Maria Puleo Assessore Politiche sociali, della Famiglia, Salute e Pari Opportunità Comune di Bagheria

- Dott Vincenzo Cicala Neuropsichiatra Infantile del CEDAP

l’importanza del sonno per il cervello

- Dott. Rosalia Rinaldi Psicologa, Psicoterapeuta responsabile del CEDAP

Bambini che dormono bene

Superare ansie e paure: consigli per uscire dal lettone di mamma e papà con tranquillità

- Giorgia Scaduto Voglio Asilo di Bagheria

Conquistiamo la notte: presentazione U.D.A. (Unità di Apprendimento) per lo sviluppo di autonomia e superamento delle paure legate all’affrontare la notte da soli

Moderatore: Dott Matteo Sclafani Psicologo CEDAP