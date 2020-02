Le Edizioni Kemonia cercano nuovi autori: selezioni aperte 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sei già uno scrittore o vorresti diventarlo? Hai un libro nel cassetto che vorresti pubblicare? Stai finendo di scriverne uno e cerchi una casa editrice che possa pubblicarlo? Le Edizioni Kemonia cercano nuovi autori. Selezionano opere inedite di poesia (minimo 30 componimenti), narrativa (romanzi e raccolte di racconti), saggistica e tesi di laurea per le collane del proprio catalogo.

Per partecipare alla selezione è necessario inviare il proprio testo, entro e non oltre il 30 aprile 2020, insieme ai dati personali (nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico) al seguente indirizzo: Edizioni Kemonia, via Vann'Antò, 16 – 90144 Palermo o via e-mail a kemoniaedizioni@gmail.com. I volumi delle Edizioni Kemonia hanno codice Isbn, a richiesta bollino Siae, codice a barre e vengono distribuiti sul territorio nazionale (circuito Feltrinelli, librerie Mondadori, Ubik, etc.) e in Svizzera e venduti anche all’estero.