L'Amat cerca un direttore generale: selezione riaperta 

L'Amat riapre le candidature per la selezione del direttore generale. Per inviare il curriculum c'è tempo fino alle 13.30 del 26 marzo. Le domande presentate con il vecchio avviso dello scorso 24 gennaio 2017 sono valide. "Chi aveva già inviato la candidatura - spiega in una nota l’azienda di trasporto pubblico locale - può inserire eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti dei propri curricula, entro il nuovo termine di scadenza".

L'avviso di riapertura dei termini per la selezione sarà pubblicato domani sulla Gazzetta ufficiale (Gurs - serie concorsi). L'incarico avrà una durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta per un ulteriore biennio. Il trattamento economico e normativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese di pubblica utilità e dallo Statuto di Amat Palermo Spa (pubblicato sul sito aziendale) e ammonta a 145 mila euro lordi all'anno, da corrispondere in quattordici mensilità.

L'avviso integrale pubblicato sul sito dell'Amat