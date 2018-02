Selezione di cantanti, ballerini ed attori: al via audizioni del musical sulla vita di Padre Puglisi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sono aperte le iscrizioni alla seconda sessione delle audizioni per il cast del musical sulla vita di Padre Pino Puglisi; si terranno sempre a Palermo nelle giornate del 19 e 20 febbraio. Il produttore We Can Hope è alla ricerca di attori, cantanti e ballerini (di genere classico, moderno e jazz). Le selezioni, che saranno curate dal regista Michele Paulicelli e dal coreografo Enzo Paolo Turchi, si svolgeranno presso il Salone Teatro Parrocchiale di via Raffaele La Valle, dalle 15 alle 19.

Il musical, promosso dall'Arcidiocesi di Palermo, è ispirato alla figura di Padre Pino Puglisi e sarà messo in scena il 15 settembre 2018, in occasione del 25mo anniversario del martirio del sacerdote palermitano. Ideato da don Giuseppe Calderone (Parroco della chiesa Madre di Caccamo e Direttore della Pastorale Giovanile della Diocesi di Palermo), che ne ha curato anche il soggetto, il musical affronterà le tematiche esistenziali e vocazionali che hanno caratterizzato il cammino sacerdotale e le opere di don Puglisi. Prodotto da We Can Hope, sarà il maestro Michele Paulicelli a comporne le musiche, mentre i testi in prosa e di recitazione saranno del regista Piero Castellacci, entrambi artisti di chiara fama, autori di tanti altri musical a carattere religioso tra i quali quello famosissimo su San Francesco d'Assisi “Forza Venite Gente” (sulle scene per più di trent'anni con migliaia repliche) e sulla vita di Madre Teresa di Calcutta “La Matita di Dio”.

La prima del musical, messo in scena dalla compagnia romana Club Teatro Musica, si terrà a Palermo in uno dei teatri cittadini; da li partirà una tournèe nei più importanti teatri delle maggiori città italiane. Per partecipare alle selezioni è necessario iscriversi contattando la produzione di We Can Hope scrivendo alla mail wecanhope1@gmail.com oppure telefonando al 339 1631564.