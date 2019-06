All'università seminario su segreti commerciali e protezione del know-how

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Come proteggere le nostre idee innovative? Cosa sono i segreti commerciali e come proteggere il know-how? Queste e altre domande in merito Direttiva UE 2016/943 in materia di Trade Secrets saranno oggetto del Seminario dal titolo "Segreti commerciali e protezione del Know-how" che sarà tenuto dall'Avv. Elio De Tullio, fondatore e managing partner di De Tullio & Partners, il giorno 13 giugno 2019 dalle ore 9.30 alle 13.00 presso il Consorzio ARCA, Viale delle Scienze edificio 16 - Palermo. Il seminario è gratuito ed è rivolto ad aziende, startup e liberi professionisti.

Programma: 9,00 - Registrazione 9,30 - Introduzione alla giornata e presentazione del EU IP Helpdesk a cura della d.ssa Anna Sangiorgi - Consorzio ARCA 10,00 - Segreti commerciali e protezione del Know-how - illustrazione della Direttiva UE 2016/943 in materia di Trade Secrets a cura dell'Avv. Elio de Tullio partner di De Tullio & Partners 12,00 Q&A A partire dallo scorso giugno 2018 la Direttiva UE 2016/943 in materia di Trade Secrets ha obbligato i paesi membri UE ad armonizzare le legislazioni nazionali e ed implementare le proprie normative interne sotto il profilo della tutela dei segreti commerciali e industriali, in particolare in relazione all’acquisizione, utilizzo e divulgazione degli stessi.

Se vorranno stare al passo con i tempi e le normative, le imprese saranno chiamate ad agire su tre fronti: implementando i propri modelli organizzativi di gestione dei segreti commerciali, studiando e adottando modelli contrattuali per gestire correttamente i rapporti con i terzi adeguando le proprie infrastrutture tecnologiche di protezione dei dati. Il seminario è organizzato dal Consorzio ARCA e dalla rete European Enterprise Network in collaborazione con lo studio De Tullio & Partners ll seminario è gratuito ed è rivolto ad aziende, startup, spin-off, liberi professionisti ericercatori, i posti sono limitati previa registrazione.