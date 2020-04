Riprende la manutenzione della segnaletica stradale: ecco le strisce pedonali rifrangenti

Di concerto con l'amministrazione comunale, Amat e Reset hanno ripreso nel corso della settimana l'attività di manutenzione della segnaletica orizzontale delle strade cittadine.

Amat ha quindi rimesso in moto l'attività di rifacimento anche delle strisce pedonali, mentre Reset ha ripreso l'attività di lavaggio delle strisce già realizzate con la vernice bicomponente che ingloba microsfere di vetro che aumentano l'effetto rifrangente.

Il sindaco Orlando ha ringraziato le due aziende "per aver contribuito a dare un segnale di ripresa, nel rispetto delle prescrizioni e delle misure di sicurezza e prevenzione sanitaria. Dopo questo lungo periodo di blocco di moltissime attività, anche le nostre aziende, che hanno contribuito a garantire i servizi essenziali in queste settimane, si stanno attrezzando verso una nuova organizzazione del lavoro per la ripresa di tutti i servizi".