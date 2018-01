Liceo Finocchiaro Aprile, all'orizzonte un'altra notte bianca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I Rappresentanti degli Studenti del Liceo Finocchiaro Aprile (Umberto Mazzara, Enrico Anzalone, Francesco Avellone) sono orgogliosi di presentarvi per la seconda volta la ‘’Notte Bianca’’. Anche quest’anno, visto il successo e la partecipazione dell’anno precedente, abbiamo deciso, con l’appoggio della Dirigenza e di tutto il CDI, di organizzare nuovamente questa magnifica serata mirata alla diffusione delle materie da noi studiate.

La ‘’Notte Bianca’’ si terrà Venerdì 26 Gennaio dalle ore 19 fino alle ore 24 nella sede centrale del Liceo Finocchiaro Aprile. Aspiriamo ad una partecipazione estesa da parte di tutti gli studenti, genitori, docenti, personale A.T.A. e qualunque persona interessata per far sì che, questa serata, risulti magnifica come lo scorso anno. Verranno trattati molti temi, dalle Scienze Umane alla figura della Donna, per passare anche dal tema dell’Olocausto, ma non mancheranno momenti ricreativi dedicati a spettacoli, balli e canzoni. Invitiamo tutti a partecipare attivamente a questa iniziativa che prende vita per la seconda volta in un Liceo delle Scienze Umane nel territorio nazionale nel Liceo ‘’C. Finocchiaro Aprile’’.

Gallery