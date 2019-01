Bimbi con i plaid in classe contro il gelo: "Studiare in queste condizioni è disumano"

Si allunga la lista delle scuole palermitane al gelo. Aule fredde, a causa di guasti alle caldaie o agli impianti di riscaldamento, non solo negli istituti superiori ma anche nelle elementari e negli asili, nidi inclusi. E proprio nei giorni in cui le previsioni meteo annunciano l'arrivo di un nuovo picco del freddo. Termosifoni spenti alla Nicolò Garzilli, all'Istituto comprensivo Perez-Madre Teresa di Calcutta, in via Maqueda, e al nido Pellicano, a Bonagia.

Roberta Scalia, la mamma di un bambino di 6 anni che frequenta la scuola primaria del'istitito comprensivo Perez-Calcutta racconta a PalermoToday: "Al secondo piano ci sono i riscaldamenti guasti e i nostri bimbi stanno in classe in preda al freddo e siamo stati costretti a mettere nei loro zaini dei plaid mentre tutto il resto della scuola è regolarmente riscaldato. Abbiamo deciso che da lunedì non faremo entrare i bimbi a scuola perché studiare in queste condizioni è disumano".

Situazione praticamente analoga al nido Pellicano. "In queste giornate di gelo - afferma la portavoce dei genitori Valeria Gangi - i nostri bambini e il personale vivono in una situazione di freddo costante all'interno della struttura. Dopo diversi solleciti la situazione rimane comunque invariata. Spero che il problema si risolva". Il nido è stato chiuso - causa ristrutturazione - per quasi 2 anni: ha riaperto il 15 novembre scorso. "Le carenze all'interno della struttura - continua la mamma - sono ancora tante: dal poco materiale didattico, ai riscaldamenti e alla mensa non funzionanti ma si è tentato di provvedere in qualche maniera a questi disservizi. Volevo ringraziare pubblicamente il consigliere Salvo Taranto che stamattina ha personalmente donato del materiale didattico alla scuola".

Alla Garzilli i riscaldamenti - secondo quanto raccontano alcuni genitori - sarebbero spenti già da prima delle feste natalizie. "Io sento freddo, non è un giusto", dice una bambina di appena 4 anni prima di entrare a scuola.

Ma la lista delle scuole gelide è molto più lunga. Diversi gli istituti superiori al freddo, non solo in città ma anche in provincia. Solo ieri all'Itet Marco Polo gli studenti per protesta hanno abbandonato le aule dove erano in corso le lezioni. Disagi vengono segnalati anche al liceo "Scaduto" di Bagheria, dove manca il certificato di prima accensione e quindi i riscaldamenti non possono essere utilizzati. Al "Rutelli" di via Paruta studenti e professori sono costretti a fare lezioni con coperte e scaldini. Mentre al liceo scientifico "Galilei", dal rientro dalle vacanze, i riscaldamenti sono stati accesi solo per tre ore su sei. "Sciopero" pure al "Failla Tedaldi" di Castelbuono. Oggi la protesta è iniziata anche al Liceo Regina Margherita di Palermo: gli studenti sono usciti in massa dalle classi dove i riscaldamenti non funzionano. A darne notizia è la Rete degli Studenti Medi, il sindacato studentesco, in prima linea in questa battaglia. "E' inaccettabile - dichiara Marta Sabatino dell'esecutivo provinciale - che le istituzioni non rivolgano un'attenzione particolare a situazioni del genere, in alcune scuole la temperatura nelle aule è arrivata addirittura a 6 gradi, quando il minimo previsto per legge è 20 gradi".