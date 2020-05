Scuola, allo Zen un tutor aiuta i ragazzi ad affrontare l'esame di terza media

L'esame di terza media è ormai alle porte e c'è chi ha deciso di dare una mano agli studenti accompagnandoli uno per uno con dei professori tutor. E' la scelta dell'istituto Giovanni Falcone dello Zen diretto da Daniela Lo Verde.

In questi mesi oltre il 50 per cento degli allievi non ha avuto gli strumenti per seguire la didattica a distanza. E ora si troveranno di fronte alla sfida finale, alla prova più impegnativa. L'unica possibilità per prepararsi in maniera adeguata è far seguire ogni alunno da un insegnante. Una sorta di guida che darà un mano ai ragazzi di terza media.

Ogni giorno il professore tutor contatterà il suo alunno per monitorare l'andamento degli studi e per capire quali sono le difficoltà che incontra nel suo percorso. Un scelta per non lasciare indietro nessuno in questa fase difficile che li ha visti impegnati oltremodo a dare il meglio nonostante le tante criticità che hanno dovuto affrontare.

Fonte agenzia Dire