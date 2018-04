Al via le elezioni per le rsu scuola, Uil: “Facciamo la differenza”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Da oggi fino a giovedì 19 aprile il personale della scuola è chiamato a rinnovare le rsu, che rappresentano la base costitutiva del sindacato: una sfida importante, ma siamo certi che, in Sicilia come altrove, i lavoratori sceglieranno ancora una volta di darci fiducia ribadendo così di credere in quei valori di solidarietà, libertà, autonomia, democrazia e partecipazione che ci contraddistinguono”. Con queste parole, il segretario generale della Uil Scuola siciliana Claudio Parasporo commenta l’avvio delle elezioni che vedono impegnati le liste e i candidati della Uil. “Le scelte elettorali – spiega il segretario – saranno determinanti al fine di dare più forza al lavoro e ai diritti di tutto il personale della scuola : siamo certi di non deludere coloro che, in occasione dello scorso rinnovo delle rsuhanno scelto la Uil Scuola, assegnandoci un eccellente risultato”. Nello specifico, la proposta del sindacato si articola nel ridimensionamento della burocrazia, nella collegialità delle decisioni, nella trasparenza e nell’innovazione tecnologica al servizio della persona. “Tra le parole chiave scelte per connotare questa fase elettorale – conclude Parasporo – figurano libertà, rappresentanza e professionalità: una sintesi dei nostri valori e della battaglia che combattiamo, che non è soltanto sindacale ma anche culturale”.

