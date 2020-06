"Scuola, ripartiamo a settembre in sicurezza": manifestazione in piazza Castelnuovo

La Flc Cgil Palermo sostiene e partecipa alla manifestazione del 25 giugno alle ore 18 in piazza Castelnuovo, indetta dal comitato 'Priorità alla scuola' per chiedere la ripartenza delle attività didattiche a settembre salvaguardando salute, sicurezza e diritto allo studio. Una mobilitazione condivisa dalla Flc, finalizzata a chiedere un adeguato piano di investimenti affinché le scuole, dopo l'emergenza sanitaria e il periodo di sospensione dell'attività didattica, possano riaprire in condizioni migliori rispetto a prima.

“Non esiste altra via se non quella di assegnare priorità alla scuola, che deve essere considerata un investimento per il futuro del paese e non semplicemente un costo e una spesa – dichiara il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino -. Non esistono strane alchimie per la ripartenza, ma urgono solo investimenti, potenziamento degli organici dei docenti e del personale Ata, più spazi per la didattica e più didattica. E' inaccettabile pensare di ripartire con gli stessi organici facendo meno ore, sicurezza non significa meno didattica”.