Nelle scuole il progetto "Io non inquino! Rispetto": alunni a lezione di tutela ambientale

Insegnare ai ragazzi come prendersi cura dell'ambiente. E' lo scopo del progetto "Io non inquino! Rispetto!", promosso dalla Città metropolitana in collaborazione con le scuole del territorio. Prima tappa stamani al liceo artistico Picasso di Palermo.

Nel corso degli incontri sarà lanciato anche il concorso video “Io non inquino! Rispetto!”, che prevede la realizzazione di filmati realizzati dagli studenti delle scuole superiori. Due i premi: uno assegnato da una giuria "tecnica" e uno che andrà al filmato più visualizzato su Youtube (nel canale dedicato all'iniziativa).

