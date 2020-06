Sperone, cento libri per i bimbi della scuola Pertini: è il regalo delle Sardine

Oltre cento libri sono stato donati all'Istituto Sperone-Pertini, oggetto nell'ultimo mese di ripetuti raid vandalici. E l'iniziativa del movimento delle Sardine, che stamani li hanno consegnati in occasione del Consiglio di istituto. I volumi, raccolti attraverso l'iniziativa "Un libro per la scuola Pertini" che ha coinvolto le librerie Modusvivendi e Dudi, serviranno a creare una nuova libreria nella scuola, già danneggiata tre volte nell'ultimo mese. In tanti hanno aderito all'iniziativa delle Sardine, acquistando i libri da destinare agli studenti.

"Non si tratta soltanto di una 'semplice' forma di vicinanza e solidarietà nei confronti di bambini, docenti e istituzioni irragionevolmente colpiti da una miope violenza, protagonisti di un quartiere troppo spesso abbandonato dalla Stato - dicono le Sardine -, ma un gesto attraverso cui vogliamo ribadire l'assoluta e ormai improcrastinabile necessità di investire nelle scuole (ristrutturazione degli edifici, fornitura di materiale didattico e assunzioni più semplici e celeri di personale), baluardi di legalità e strumenti essenziali per la formazione dei cittadini di domani".

L'iniziativa è servita anche ad "aiutare le piccole librerie, luoghi da scoprire e riscoprire, piccole imprese duramente colpite dalla chiusura a causa dell'emergenza sanitaria. Perché siamo fermamente convinti che ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno".