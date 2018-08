Scuola di musica Praeludium, al via le iscrizioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Scuola di musica dell'Associazione Praeludium riapre dopo la pausa estiva dando il via, dal 3 settembre, alle iscrizioni per l'anno 2018/2019. Dai bambini piccolissimi, ai ragazzi fino agli adulti: alla Praeludium non mancano attività per nessuno. Si comincia a 2 anni con il laboratorio di propedeutica alla musica, per continuare con i corsi di tutti gli strumenti e canto (dai 6 anni). Non finisce qui: attività e laboratori di musica d'insieme, saggi, concerti e rassegne sono in programma anche per il 2018/2019. La sede si sposta in via Giuseppe de Spuches n.10, sempre nel pieno centro della città. Una Scuola in cui la professionalità riesce ad affiancarsi all'entusiasmo e al rispetto per l'individualità di ogni allievo. La musica è disciplina, ma anche gioco, condivisione e divertimento: l'importante è avere sempre un sorriso a fine lezione. Sito web: www.associazionepraeludium.it tel e whatsapp: 3755821101 e-mail: associazionepraeludium@gmail.com