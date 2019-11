A Bagheria una scuola mobile per imparare a usare Internet | VIDEO

Arriva in piazza Garibaldi il "truck" di Tim che fino al 22 novembre funzionerà da sportello digitale in cui i cittadini potranno chiedere informazioni, attivare servizi e partecipare a brevi lezioni. Seguiranno in vari luoghi della città corsi in aula fino al 13 dicembre con un team di formatori pronti a spiegare al pubblico come Internet può migliorare la vita quotidiana