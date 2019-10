Scuola dell'Infanzia Sardegna: "Maestra con la febbre, bimbi senza supplente"

"Al rientro a scuola dopo le vacanze estive abbiamo trovato la 3^ sezione della maestra Moscato soppressa, come già c'era stato preannunciato dall'assessora Marano, nonostante le nostre battaglie per evitarlo. I bambini riconfermati nella sezione sono stati 'spalmati' tra la classe della maestra Ciuro e quella della maestra Caruso. Il tutto senza tenere conto del dispiacere dei bambini e della mancata continuità didattica".

"Dopo tutto questo, da lunedì i bambini della maestra Ciuro sono a casa perché - con nostro immenso dispiacere - la maestra si è beccata l'influenza. Per colpa del Comune, che non manda una supplente ci ritroviamo ad avere grosse difficoltà, in quanto la maggioranza di noi genitori fortunatamente lavora. Non troviamo giusto questo atteggiamento di menefreghismo nei confronti dei nostri bambini ed anche nei confronti dei genitori. Noi diamo fiducia al Comune continuando ad iscrivere i nostri figli alla scuola Sardegna e non ci stancheremo mai di dire che si tratta di un ambiente bellissimo, con un personale splendido. Però, ancora una volta, vorremmo sensibilizzare l'assessora: le sembra giusto che i bambini non abbiano nemmeno una supplente?".



Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday da Mariangela Prinzivalli