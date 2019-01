Gli alunni della scuola Paulsen riavranno la palestra: al via i lavori di riqualificazione

Gli alunni della scuola elementare Paulsen di piazzale Cardinale Carpino avranno presto la loro palestra. Il Comune ha reso noto che sono iniziati questa settimana i lavori di riqualificazione dei locali. In particolare saranno rifatti gli spogliatoi e i bagni, impianti elettrici e idrici inclusi. Gli operai provvederanno anche alla messa in sicurezza di tutta la struttura.

Nei mesi scorsi, nell’ambito dell’attività di recupero degli spazi sportivi nelle scuole erano state aperte le palestre Mattarella e Aloi dell’Istituto comprensivo Mattarella, la San Basilio di piazza Magione, Villa Gallidoro, la palestra Falcone dell’istituto Montegrappa Sanzio, a e ancora quella dell'istituto Cruillas e quella della media Leonardo da Vinci.

Sono invece ancora in corso i lavori per la riapertura della palestra del plesso Scipione di Castro dell’istituto Colozza Bonfiglio che termineranno entro il prossimo mese di febbraio e della palestra del plesso De Gobbis dell’istitito Sciascia. Infine, nel corso dell’anno scolastico saranno avviati i lavori nella palestra del plesso Smith dell’istiituto Sciascia e nella palestra dell’istituto Verga a piazza Origlione.

Per il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore Emilio Arcuri, "si avvia sempre più a completamento l'iter, iniziato nel 2012, di messa in sicurezza delle scuole cittadine e dei relativi impianti sportivi, questi ultimi fondamentale strumento di crescita e socializzazione per gli studenti ma anche strumenti per legare le scuole al territorio. Grazie allo strumento dell'accordo quadro, si stanno rendendo sempre più veloci gli interventi, per recuperare rispetto all'arretrato e far sì che tutti gli impianti siano quanto prima resi disponibili”.