Scuola, la Cisl: "Ben 133 docenti attendono il via libera dell'Inps per la pensione"

“Da dicembre diversi docenti che hanno presentato domanda di pensionamento nella piattaforma specifica, attendono il via libera da parte dell’Inps e il termine ultimo sta per scadere: il prossimo 25 maggio, se le pratiche non verranno evase ci saranno ripercussioni sulle piante organiche del prossimo anno, e dunque sulle immissioni in ruolo e trasferimenti”. A denunciare la situazione che riguarda 133 docenti a Palermo, è la Cisl Scuola Palermo Trapani con il segretario generale Vito Cassata.

“Su 1050 domande presentate fra la normale pensione e la quota 100 a dicembre e febbraio dice il sindacalista - sono state esitate 769 domande, ma 133 sono state sospese perché secondo l’Istituto Previdenziale, sarebbero prive di requisiti. Chiediamo dunque all’Inps che si dia subito esito a queste domande, così facendo si liberano posti in pianta organica per i tanti precari in attesa di immissioni in ruolo, sia per i docenti che lavorano fuori dalla loro città e vorrebbero rientrare con il trasferimento” .