Alla Collodi è emergenza topi, scuola chiusa e bambini costretti ai doppi turni

Escrementi di topi in alcune aule. E' la pessima sorpresa che hanno avuto gli insegnanti della scuola elementare Collodi di via Briuccia. La dirigente Anna De Laurentis ha disposto la chiusura del plesso e la completa derattizzazione dei locali. I bambini saranno costretti ai doppi turni nella sede centrale di piazza Papa Giovanni Paolo II.

"E' inaccettabile - protesta un genitore scrivendo a PalermoToday - che nel 2019 si debbano sentire notizie del genere. I doppi turni ovviamente causano disagi sia ai bambini sia alle famiglie".

Il plesso di via Briuccia dispone di dieci aule di scuola primaria, tre aule per la scuola dell'infanzia e una sala mensa. I cancelli resteranno sbarrati, spiega la dirigente scolastica Anna De Laurentiis, finchè non sarà eseguita a derattizzazione interna, già sollecitata agli organi competenti.

"Comprendo i disagi che creano i doppi turni sia ai bambini sia alle famiglie che frequentano il plesso Collodi", commenta il consigliere comunale di Sinistra comune Marcello Susinno, che ha reso noto di avere "subito scritto all'assessore alla Pubblica istruzione al fine di sensibilizzarla rispetto a un suo tempestivo intervento affinché in tempi brevi si possano garantire le dovute condizioni di igiene in modo da consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche".

Il problema per altri istituti continua invece a essere il freddo. Alla scuola elementare Turrisi i bambini i riscaldamenti sono ancora guasti e i bimbi sono costretti a fare lezione in aule gelide. Stessa situazone all'istituto Rutelli di via Paruta e al liceo classico Vittorio Emanuele II. "Studiamo al freddo - spiega un'alunna a PalermoToday - con le mani gelide, intorpidite dalle temperature sempre più basse".

"Anche gli studenti del liceo Regina Margherita - dice il segretario provinciale di Idv Palermo Paolo Caracausi - sono costretti da settimane a vivere una situazione paradossale: il loro istituto, nonostante lo chieda da dieci anni, non ha un impianto di riscaldamento e quello elettrico non riesce a supportare eventuali stufe. La conseguenza è che le ragazze e i ragazzi sono costretti a subire il freddo e che le lezioni terminano spesso prima del previsto, arrecando enormi disagi alle famiglie”. Lo “Parliamo di un liceo che ospita migliaia di studenti ed è incomprensibile la mancanza di un adeguato impianto di riscaldamento. Chiediamo al sindaco metropolitano, Leoluca Orlando, di intervenire al più presto”.

Gallery