Ustica, manca il personale: la scuola resta chiusa

A Ustica la scuola ancora non è iniziata e non si sa quando inizierà. Mancano il personale amministrativo e i collaboratori scolastici. A scriverlo - nero su bianco - in una nota inviata ai docenti, gli allievi e ai genitori è il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo statale Saveria Profeta Massimo Leonardo.

Le lezioni dovevano iniziare ieri ma così non è stato. "Verrà data tempestiva comunicazione - conclude il dirigente scolastico - quando le condizioni permetteranno l'apertura della scuola".