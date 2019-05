Scuola, studenti assessori per un giorno varcano il portone di Palazzo d'Orleans

Sono stati ricevuti a Palazzo d’Orleans, dal governatore Nello Musumeci, i primi vincitori del concorso indetto dalla Regione “Assessore per un giorno”. Gli studenti che hanno preso parte a questa prima tappa dell’iniziativa sono: Annalisa Galati Sardo, dell’Istituto comprensivo Carlo Levi di Maniace, in provincia di Catania; Samuele Scaffidi, dell’istituto comprensivo Brolo, nel Messinese; Carlotta Fiore, dell’Istituto comprensivo Luigi Pirandello di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento.

All’incontro era presente anche l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla. I ragazzi hanno avuto l’occasione di affiancare il rappresentante del governo Musumeci per l’intera giornata, per conoscere meglio i palazzi istituzionali e l’attività amministrativa. Gli alunni hanno presentato le loro proposte, immaginandosi ciascuno nei panni di “assessore per un giorno”, direttamente al presidente Musumeci. "L’iniziativa - sottolinea il governatore - ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alle istituzioni per comprenderne il ruolo e facendo capire loro i metodi di funzionamento e l’importanza delle stesse. Un progetto che è stato accolto con grande entusiasmo e che auspico possa certamente rapprsentare un’esperienza preziosa per la loro formazione".

Gli altri vincitori, che saranno accolti successivamente, sono: Francesca D’Aietti, della scuola media Dante Aligheri di Pantelleria, in provincia di Trapani; Asia Restivo Pantalone, dell’istituto comprensivo Leonardo Sciascia di Racalmuto, nell’Agrigentino; Lauretta Melany, dell’istituto comprensivo Santa Lucia di Siracusa; Agnese Maria Ponticello, del Liceo scientifico Michele Amari di Linguaglossa, in provincia di Catania; Salvatore Di Piazza, dell’istituto Sciascia-Fermi di Sant’Agata Militello, nel Messinese; Chiara Cangialosi, del liceo classico Umberto I di Palermo; Giovanni La Rosa dell’istituto Ettore Majorana di Gela, in provincia di Caltanissetta; Rachele Barone dell’istituto professionale Alfio Moncada di Lentini, nel Siracusano; Francesco Paolo Terzo del liceo linguistico “Ninni Cassarà” di Palermo.