Scuola, agli alunni dell'Istituto Guttuso di Carini il diario Inalpi

E' stato consegnato questa mattina agli alunni del plesso Vanni Pucci dell’istituto comprensivo Renato Guttuso di Carini, diretto da Valeria La Paglia, il “Diario scolastico 2019-2020” delle latterie Inalpi e della coldiretti del Piemonte.

Le classi 1°, 1B, 1D, 2B, 3°, 4°, 4D, 5°, 5C e 5F della scuola primaria e prime D e E della scuola secondaria di secondo grado, riunitesi nell’atrio della scuola, alla presenza dei loro docenti hanno avuto la fortuna di ricevere il diario.

Lo scopo è fare conoscere nelle scuole la filiera del latte, le sue proprietà e come valorizzarlo attraverso le preparazioni in cui viene impiegato”. “Attraverso dei focus su curiosità e notizie - spiegano da Inalpi - gli studenti e gli insegnanti potranno ragionare su diversi argomenti: dai corretti stili di vita, alla sana alimentazione fino alla tracciabilità dei prodotti lattiero-caseari, anche alla luce dell’entrata in vigore, nel 2017, dell’etichettatura obbligatoria per il latte Uht e i suoi derivati. Tematiche che ci stanno particolarmente a cuore poiché il comparto lattiero-caseario in Piemonte conta numeri importanti: una produzione lorda vendibile di 390 milioni, circa 2000 aziende produttrici e 51 specialità di formaggi. Una partnership, quella con Inalpi, che ha l’obiettivo, quindi, di fornire uno strumento utile e allo stesso tempo educativo”.

Ugo Nespolo ha sottolineato con grande entusiasmo, come questo diario “sia un’idea straordinaria per portare l’arte nella vita comune. Un concetto che è mio da sempre. Credo sia importantissimo che l’arte esca dai salotti e diventi fruibile, perché solo attraverso l’uso quotidiano, svolge il suo vero compito".

Per il presidente di Inalpi Ambrogio Invernizzi il diario è "a tutti gli effetti un’opera d’arte, n oggetto bello, ma è anche uno strumento per creare una corretta informazione, in un periodo dove le fake news pare la facciano da padrone, è giusto dare informazioni nate dall’esperienza diretta e con basi scientifiche. Raccontare le varie componenti della meravigliosa filiera del latte piemontese che siamo riusciti a realizzare grazie anche alla collaborazione con Coldiretti Piemonte, con cui oramai da quasi un decennio condividiamo un percorso comune basato su valori solidi e importanti. In un mondo cittadino che non è mai stato così lontano dalla realtà della campagna, ritengo sia importante, anche attraverso il Diario, portare a conoscenza, quante più persone possibili, degli gli sforzi fatti in questi anni dagli allevatori che sono sempre più impegnati ad innovare per fornire latte di qualità superiore. Desidero evidenziare quanto sia importante per il territorio proteggere le piccole stalle piuttosto che i grandi produttori, e voglio che sia noto che, pagando il latte a un giusto prezzo, sia possibile crescere, senza strozzare nessun anello della catena – e conclude – sarebbe auspicabile che tutte le aziende tese al raggiungimento della qualità del prodotto, sottraessero parte del budget pubblicitario per fare formazione e corretta informazione".

