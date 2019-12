VIDEO | Walter il veneto, lo scrittore per strada che regala racconti con la sua macchina da scrivere

"Spaccio libri", dice lui. Nessun portatile di ultima generazione accanto a sé ma la famosa e ormai rara Lettera 92 dell'Olivetti, popolare tra gli universitari degli anni '90. Nato a Rovigo, in Veneto, Walter Lazzarin è uno scrittore giramondo. Da qualche giorno ha scelto la via Principe di Belmonte. Il suo obiettivo? Quello di instillare nella gente curiosità per la narrazione