Piazza Giulio Cesare, imbrattata (di nuovo) la statua di re Vittorio Emanuele

Non c'è pace per la statua dedicata a re Vittorio Emanuele: il monumento, collocato in piazza Giulio Cesare, è stato imbrattato per l'ennesima volta. La struttura marmorea che lo sorregge è di nuovo piena di scritte. Il simbolo del Risorgimento siciliano, recentemente ripulito, fu vandalizzato anche nel 2016 e nel 2015.

A segnalare l'accaduto a PalermoToday Alessandro Anello. "I monumenti - dice - devono essere difesi dall'ignoranza e della gente, siamo la Capitale italiana della cultura ma anche quella dell'inciviltà".