Capo Gallo, scritte razziste sulle rocce: "Non vi vogliamo a casa nostra, immigrati di m..."

"Eravamo all'interno della riserva di Capo Gallo e abbiamo notato delle scritte razziste". Un gruppo di escursionisti ha fotografato e segnalato i "graffiti" a sfondo razzista apparsi sulle rocce in un punto panoramico della montagna che domina Mondello e Sferracavallo. Si nota una svastica e sotto una scritta eloquente: "Non vi vogliamo a casa nostra, immigrati di merda". Le immagini hanno fatto il giro del web in poche ore, scatenando l'indignazione generale. "Queste foto - dice Roberto Gallo a PalermoToday - non si notano dal basso ma sulla montagna alla fine di un sentiero. Siamo all'interno della riserva di Capo Gallo, lato Barcarello".

