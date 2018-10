Screening senologico gratuito, l'iniziativa dell'ordine di Malta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Uno screening senologico gratuito per la prevenzione del tumore al seno: questa l’iniziativa del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, gruppo di Palermo, che oggi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 sarà presso l’ambulatorio solidale della parrocchia Santissimo Crocifisso di Acqua dei Corsari in via Galletti, 30. Il gruppo, guidato dal responsabile Marcello Cenci e con l’aiuto del parroco Nnaemeka Nwog, continua così la sua attività di assistenza sanitaria a favore dei cittadini: la chirurga Suor Marie Klare, i medici, gli infermieri e i soccorritori del Cisom saranno a disposizione di quante vorranno effettuare uno screening senologico gratuito per la prevenzione del tumore al seno. “Si tratta di una bellissima iniziativa – dice Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo del Mov139 in quota Idv – che rende onore al Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta e che offre un servizio gratuito fondamentale per la salute. E’ necessario però che nella nostra città si mettano in rete questi servizi: per questo chiederò al Comune la sottoscrizione di un protocollo d’intesa ad hoc”.