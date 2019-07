Gruppo scout disperso tra i monti Sicani da un giorno: ritrovato a Bisacquino

Ritrovati in un canalone roccioso nella zona di Bisacquino gli otto scout di Sciacca di cui, da ieri mattina, non si avevano più loro notizie. Si tratta di sette adolescenti, tra i 14 e i 17 anni, e della loro capo gruppo di 26 anni. I loro cellulari erano irraggiungibili e così sono partite le ricerche. In campo i vigili del fuoco, gli uomini della protezione civile e del soccorso alpino e i carabinieri. In volo si è alzato anche un elicottero della forestale. Poi finalmente l'avvistamento e la buona notizia: "Li abbiamo trovati, stanno tutti bene".

Il gruppo, partito venerdì da Sciacca, oggi avrebbe dovuto raggiungere Palazzo Adriano. Dopo una tappa a Burgio, ripreso il cammino per raggiungere la meta finale si sono persi tra i boschi dei monti Sicani finendo a Bisaquino. Per fortuna hanno soltanto preso un brutto spavento. Gli scout sono già stati raggiunti dai genitori.

"Esprimo apprezzamento per l’impegno - commenta il Presidente della Regione Nello Musumeci - e la professionalità dimostrati stanotte dallo staff e dagli operatori del corpo forestale della Regione Siciliana nel salvataggio di un gruppo di scout che si era perso nelle campagne del Palermitano. Il personale del Comando provinciale di Palermo ha guidato dall'alto, con un elicottero, le operazioni di soccorso dei ragazzini, consentendone prima l'individuazione e poi il successivo recupero. Ancora una volta - conclude il Governatore - i nostri uomini hanno dimostrato grande competenza e senso del dovere, come d'altronde fanno ogni giorno e, in particolare in questo periodo, nel contrasto agli incendi".