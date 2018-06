Tolta la scorta a Ingroia, Di Matteo lancia l'allarme: "E' in pericolo"

L'ex pm palermitano, oggi avvocato, Antonio Ingroia non ha più la scorta. A dare la notizia - riportata da "Il Fatto Quotidiano" - nel corso di una manifestazione pubblica, a Milano, è stato il magistrato Nino Di Matteo che ha portato in aula le indagini avviate da Ingroia sulla trattativa Stato-mafia. La comunicazione della revoca delle misure di protezione ad Ingroia è arrivata lo scorso 9 maggio, tramite una lettera consegnata a mano da un funzionario della questura di Palermo all'avvocato. A prendere la decisione, d'intesa con il prefetto di Roma, l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale. Il motivo? "Non esiste più per lui una concreta e attuale esposizione a pericoli o minacce". Totalmente in disaccordo Di Matteo che lancia l'allarme: "Ingroia è in pericolo. La mafia e i potenti che colludono con la mafia non dimenticano".

"Mi è stata tolta la scorta - conferma Ingroia all'Agi - dopo 27 anni in modo burocratico, senza alcun confronto sulle attuali condizioni di rischio. Me ne sono lagnato formalmente con una lettera inviata prima all'allora ministro dell'Interno, Marco Minniti, poi al suo successore, Matteo Salvini, senza ricevere alcuna risposta. E' un fatto grave: io ero, sono e resto in pericolo".

“Che Stato è - commenta Lista del Popolo per la Costituzione - uno Stato che si rifiuta di proteggere e garantire la sicurezza di chi lo ha servito a lungo e fedelmente, mettendo a rischio la propria vita? La decisione di togliere la scorta ad Antonio Ingroia, per oltre 30 anni pm in prima linea nella lotta alla mafia, è gravissima e lascia sconcerti, nel merito e per la tempistica, visto che è arrivata subito dopo la sentenza del processo trattativa, di cui Ingroia è stato il ‘padre’. Ingroia ha fatto condannare mafiosi, uomini di Stato collusi con la mafia, ha denunciato e continua a denunciare il malaffare mafioso in tutte le sue sfaccettature. Che lo Stato metta a rischio la sua vita con la leggerezza di un atto burocratico è davvero sconcertante, chiediamo perciò al nuovo governo di provvedere quanto prima a garantire ad Ingroia la sicurezza cui ha diritto. Diceva Giovanni Falcone: ‘In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere’. Al Ministero tengano ben presenti queste parole”.