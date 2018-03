Cronaca / via Filippo Guardione

Lavori per il collettore fognario, gli scavi portano alla luce un'antica necropoli

Sarebbero almeno cinquanta le “fosse in roccia” trovate dai tecnici, in via Filippo Guardione, a pochi passi da piazza Tredici Vittime, e segnalate alla Soprintendenza. Il dirigente Vassallo: “Ritrovamento molto interessante, potrebbero risalire all’epoca tardo romana o bizantina”