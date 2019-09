Scooter su autobus Amat, autista identificato: sospensione e stipendio dimezzato

Individuato l’autista che ha caricato il suo scooter su un bus dell’Amat. Gli uffici della società che si occupa del trasporto pubblico in città, dopo aver rintracciato il dipendente ritenuto responsabile, ha proposto per lui una sospensione di 15 giorni al termine dell’iter previsto dal regolamento. Sanzione che l'amministratore unico Michele Cimino dovrebbe firmare già in serata e comporterà il dimezzamento del prossimo stipendio.

La notizia diventata subito virale è stata pubblicata su MobilitaPalermo. Nella foto pubblicata veniva immortalato un ciclomotore sugli scalini di un’autobus diretto alla rimessa di via Roccazzo. Di entrambi però non si vedeva la targa e ieri sera a piazza Indipendenza, a quell’ora, c’erano quattro bus alla fermata. L'indagine interna ha però consentito ai funzionari di dare un nome e un volto all’autista per il quale è scattata la sanzione.

Non è chiaro come il dipendente abbia giustificato la sua azione che rischiava di gettare discredito sull'azienda. "Fare uso e consumo proprio dei mezzi aziendali - ha detto Antony Passalacqua di MobilitaPalermo a PalermoToday - non è certamente una bella immagine che l'autista offre all'intera Amat. E dispiace verso quei lavoratori che giornalmente conducono le proprie mansioni egregiamente".