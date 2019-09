Corteo per il clima, tensione al Politeama: gruppo fascista carica manifestanti

Tensione al corteo per il clima dopo l'irruzione di una trentina di ragazzi vestiti di nero che sventolavano le bandiere tricolore e quelle del gruppo di estrema destra Lotta studentesca, la struttura giovanile di Forza Nuova. Momenti concitati questa mattina tra il Politeama e il primo tratto di via Ruggero Settimo dove la manifestazione è stata momentaneamente interrotta per la presenza di un gruppo di facinorosi che ha cercato lo scontro con gli altri manifestanti. Sembrerebbe che uno studente sia stato colpito e sia caduto per terra.

"Sono stati attimi di paura, mio figlio - dice Giovanni Guadagna, che sta partecipando alla manifestazione - è ancora scosso. Siamo dovuti fuggire. Questo gruppo di giovani vestiti di nero ha fatto irruzione nella zona di via Ruggero Settimo nei pressi dell'ex palazzo dell'Msi. Ci sono stati contatti fisici con alcuni degli studenti che stanno marciando in una clima di festa. Fino a quel punto il corteo è stata una meravigliosa espressione di democrazia".

A placare gli animi l'intervento dei poliziotti che sono riusciti ad evitare che la situazione degenerase. La presenza degli agenti in tenuta antisommossa ha provocato il fuggi fuggi del "gruppo nero" che prima - come riferiscono alcuni presenti - aveva cercato lo scontro con gli altri ragazzi scesi in piazza in occasione del "Friday for future". Dopo una decina di minuti la situazione è tornata sotto controllo e il serpentone colorato di manifestanti ha proseguito la marcia verso Palazzo dei Normanni dove si concluderà l'evento.

Su quanto accaduto indaga la Digos. La polizia, come apprende l'Adnkronos, ha acquisito alcuni filmati degli scontri avvenuti all'incrocio tra piazza Castelnuovo e via Ruggero Settimo.

