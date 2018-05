Ore d'ansia a Borgo Ulivia: "Mio nonno è scomparso, aiutateci a trovarlo"

E’ uscito da solo intorno alle 8.30, come ormai non faceva da tempo. Indossava un paio di pantaloni di tuta blu e una giacca a quadri e portava i suoi occhiali da vista. Ore di apprensione per i familiari del 94enne Salvatore Leto, conosciuto da tutti come Totò, che questa mattina si è allontanato dalla sua abitazione nella zona di Borgo Ulivia. "Abbiamo contattato il 118 e controllato alla stazione ma senza successo", spiega a PalermoToday il nipote.

I parenti hanno presentato denuncia al commissariato di polizia che presto avvierà ufficialmente le ricerche dell'uomo, che avrebbe addosso anche i suoi documenti e non soffrirebbe di alcuna patologia. "Per chi vedesse in giro quest’uomo - scrivono sui loro profili Facebook - lo fermi e chiami la polizia o uno di questi numeri: 328.838052 (Chiara), 329.0844966 (Linda), 328.2739277 (Gioacchino) e 329.5431809 (Salvo)".