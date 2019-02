Zona via Ausonia, ore di ansia: "Mio zio è scomparso, aiutateci a trovarlo"

E’ uscito da solo intorno alle 10.30. Poi però non è più rientrato. Ore di apprensione per i familiari di Pietro Malventano, 80 anni, che ieri mattina si è allontanato dalla sua abitazione nella zona di via Ausonia. "Abbiamo presentato denuncia ai carabinieri, siamo molto preoccupati", spiega a PalermoToday il nipote.

Avviate le ricerche dell'uomo, che vive con la moglie e non soffrirebbe di alcuna patologia. "Per chi lo vedesse in giro - scrivono i familiari sui loro profili Facebook - lo fermi e chiami i carabinieri o la polizia".

Pietro Malventano al momento della scomparsa indossava un giaccone blu scuro, pantaloni di velluto grigi, scarpe sportive nere con lacci e un basco. E' alto circa 155 centrimetri. L'uomo sarebbe uscito di casa senza cellulare. "Le denunce sono state già fatte nelle scorse ore e oggi - conclude il nipote - le forze dell'ordine controlleranno le telecamere della zona".