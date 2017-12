Novantenne scompare da Mazara, ritrovato 3 giorni dopo a Partinico

Era scomparso da casa alla vigilia di Natale a Mazara del Vallo. Pasquale Bianco, mazarese, 89 anni, è stato ritrovato dai carabinieri a Partinico tre giorni dopo. Angoscia finita per i suoi familiari. L’uomo, che compirà 90anni il prossimo 2 gennaio, è stato rintracciato questa mattina.

Come e perché sia giunto a Partinico è un mistero da decifrare. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è quella che Bianco abbia preso un autobus sbagliato, finendo così per attraversare l'intera provincia trapanese fino ad arrivare a Partinico.