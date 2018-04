Esce per comprare il pane e scompare nel nulla, ansia per un 76enne di San Cipirello

Si è allontanato da casa sua, a San Cipirello, per raggiungere Piana degli Albanesi. Lì avrebbe dovuto comprare il pane, fare una passeggiata per il paese e passare al circolo ricreativo, ma del 76enne Giuseppe De Luca non si hanno notizie ormai da domenica. "Era un rituale per lui, ma adesso siamo preoccupati - spiega a PalermoToday la sorella Antonina - anche perché ha il diabete, soffre problemi di asma e diabete". A 48 ore dalla denuncia presentata alla stazione del paese i carabinieri hanno avviato le ricerche.

Secondo le prime informazioni l’ultima cella agganciata dal cellulare del 76enne sarebbe quella della zona di Pietralunga, a circa 10 chilometri da San Cipirello. "Abbiamo setacciato il paese e le campagne, sia qui che a Piana - prosegue la sorella - ma non abbiamo trovato nulla. E’ scomparso insieme alla sua auto, una Volkswagen Golf targata CY762AB. Non ha portato con sé le sue pillole e abbiamo paura possa essere successo qualcosa". A lanciare un appello al popolo dei social con un post, che in poche ore ha raggiunto oltre mille condivisioni, è stata la nipote dalla Germania.