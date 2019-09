Ragazzo palermitano di 22 anni scompare a Pantelleria

Un ragazzo di 22 anni di origine palermitana è scomparso a Pantelleria. Di lui si sono perse le tracce da 48 ore. Per la famiglia sono giorni di angoscia. La capitaneria di porto lo ha cercato domenica notte ed è tornata a battere le coste pantesche per l'intera giornata di lunedì, ma del 22enne Federico Merlo non c'è traccia.

Cosa sappiamo

Il ragazzo, di origini palermitane ma residente da anni a Padova, è scomparso domenica dall'isola dove stava trascorrendo una vacanza da solo. Tra i pochi dati certi, si sa che Federico domenica mattina ha noleggiato una canoa nella zona di Scauri. Poi ha preso il mare per fare un'escursione e di lui non si sono più avute notizie. Nelle ore successive il buio, fino a quando alle 22 è stata segnalata una canoa abbandonata lungo gli scogli di Nikà, a sud ovest dell'isola. La capitaneria ha avviato le ricerche scoprendo che corrispondeva a quella affittata da Federico e mai restituita.

Le ricerche

Fino a mezzanotte è stata scandagliata la costa grazie con una motovedetta, poi rientrata a causa del maltempo. All'alba di lunedì le ricerche sono riprese con l'ausilio di un gommone dei carabinieri, ma a sera non avevano ancora dato risultati. Per cercare il 22enne è stato impiegato anche un elicottero, oltre ai sommozzatori e personale dei pompieri e della protezione civile a terra. Una possibilità, viste le modalità di ritrovamento della canoa e del giubbino di salvataggio, è che il ragazzo sia stato sorpreso dal maltempo e li abbia abbandonati cercando riparo altrove. Ogni pista resta però al momento aperta.