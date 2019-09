Nessuna sua notizia da giorni, scomparso un giovane a Partinico

Da giorni non si hanno più notizie e i familiari temono possa essergli accaduto qualcosa. Un ragazzo di 24 anni, Domenico Lelio - per tutti Mimmo - è scomparso lo scorso 23 agosto a Partinico. Di corporatura robusta, è alto circa 1,65 metri, ha i capelli e gli occhi castani. I genitori si sono rivolti alla trasmissione Rai “Chi l’ha visto”. Al momento della scomparsa indossava una maglietta beige con strisce nere, pantaloncini corti blu e scarpe da tennis nere.

Da venerdì 23 agosto - si legge sulla pagina degli scomparsi di Chi l'ha visto - si è allontanato senza più dare sue notizie. La madre è molto preoccupata per la sua assenza, anche perché ha lasciato a casa il cellulare e i documenti. Non ha con sé nemmeno i farmaci necessari per la sua terapia".