Giorni di angoscia a Bagheria: "Mio zio è scomparso da 5 giorni"

Da ormai cinque giorni non si hanno più notizie di Carlo Puleo, 61 anni, scomparso dalla sua abitazione di Bagheria. L’uomo secondo una prima ricostruzione si è allontanato da casa lo scorso venerdì e non ha più fatto rientro. I familiari hanno presentato una denuncia alle forze dell'ordine.

Puleo non ha con sé il cellulare "e potrebbe aver difficoltà a rientrare a casa - come si legge nella sua scheda pubblicata dal sito di Chi l'ha visto?". E' un grande camminatore ed ama passeggiare da solo in campagna.

"Aiutatemi a trovare mio zio - ha scritto il nipote su Facebook -. Ha una statura media, è magro. Si tratta di una persona molto solitaria, in genere fa lunghe passeggiate anche in zone e strade di campagna (in genere cammina molto veloce e non passa inosservato, spesso con un bastone o un pezzo di legno). Non è un violento. Non era mai successo che non rientrasse la notte. Non è una persona che fa bravate o dorme da amici".

Al momento della scomparsa Puleo indossava un giubbotto blu e dei pantaloni grigi. Le ricerche proseguono a spron battuto. Setacciate nelle scorse ore a Bagheria contrada Specchiale, contrada Brigandì e contrada Amalfitano ma dell'uomo finora nessuna traccia.