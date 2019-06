Scomparso a Ciaculli, familiari in apprensione: "E' malato, ha bisogno dei suoi farmaci"

Si è allontanato da casa e ormai da quasi tre giorni non si hanno più sue notizie. Ore di apprensione per i familiari di Antonino Bologna, 53enne residente a Ciaculli, che ieri mattina hanno denunciato formalmente la scomparsa ai carabinieri. A lanciare l’allarme è stato il fratello, Nunzio, che tornando dopo una giornata di lavoro si è accorto della sua assenza e ha avviato le ricerche in zona.

“Abbiamo bisogno di una mano - dicono i familiari a PalermoToday - perché non riusciamo a trovarlo e siamo preoccupati”. Come indicato dal fratello nella denuncia Antonino Bologna soffre di alcuni disturbi psichici che rendono necessaria l’assunzione di farmaci. “Nell’ultimo periodo - si legge - ha assunto comportamenti 'strani', tanto che domani avremmo dovuto farlo ricoverare in una clinica privata”.

Sembrerebbe che per Antonino Bologna non sia il primo episodio di allontanamento volontario. “Non ha cellulare - denuncia ancora il fratello - né soldi. E’ una persona molto solitaria, ma non è violento. Non so come fosse vestito quando è uscito, ma solitamente indossa jeans, camicia a maniche lunghe e scarpe da tennis”. E’ alto 180 centimetri, pesa 60 chili, ha la fronte alta e le sopracciglia piccole.

Chiunque ritenga di averlo avvistato può contattare i familiari ai numeri di cellulare 328.0773013 e 393.4102521.