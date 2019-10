Era scomparso giovedì, 40enne ritrovato in centro: "Ha già abbracciato le sue bimbe"

Angoscia finita per i familiari di Angelo Bagnasco, il 40enne papà di tre bimbe scomparso giovedì mattina. L'uomo è stato ritrovato oggi in zona Politeama: a rintracciarlo è stato un parente.

"Alfonso - riferisce a PalermoToday la compagna - si è già abbracciato con le sue figlie. Ad avvistarlo è stato un mio cugino, che ci ha subito informati. Fisicamente sta bene". I familiari hanno così avvertito le forze dell'ordine, che dopo la denuncia di scomparsa avevano avviato le indagini.

Bagnasco, che lavora come magazziniere in un'azienda di Carini, si era allontanato dall'appartamento in zona viale Michelangelo in cui abita assieme alla compagna e alla loro bimba di poche settimane. L'uomo, papà di altre due figlie avute da una precedente relazione, a breve tornerà a casa. I familiari avevano mobilitato anche la trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto".