Due uomini scomparsi da 5 giorni, mistero tra Capaci e Caccamo

E' avvolta nel mistero la scomparsa di due uomini che da cinque giorni hanno fatto perdere le loro tracce. Sembrano spariti nel nulla Giovanni Guzzardo, 46 anni, proprietario di un bar in piazza Cataldo a Capaci e Santo Alario, 42 anni. La loro scomparsa risale alle 13.30 di mercoledì: i due si sarebbero allontanati da Capaci. Forse, si dice, per andare a Ventimiglia di Sicilia. Ma sono voci su cui stanno indagando i carabinieri.

"Mi hanno detto che mio figlio lavora nel bar di Guzzardo - dice la mamma di Alario, che ha sporto denuncia ai carabinieri di Capaci -. Hanno trovato l'auto in aperta campagna nella zona di Caccamo. Mio figlio è separato, ha due figli, abbiamo saputo della sua scomparsa tramite la convivente. Non so che è successo, magari stanno cercando di sfuggire anche dalle forze dell’ordine. Non ce la faccio, non dormo più. L’ultima volta mio figlio è stato visto a Vicari, ce l’hanno detto i carabinieri". Al momento della scomparsa Alario aveva un giubbotto blu. Da giorni i due uomini hanno il cellulare staccato. Indagini in corso, non si esclude alcuna ipotesi.