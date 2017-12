Giovane madre si allontana da casa, familiari in apprensione da sei giorni: "Aiutateci"

Si è alzata nel cuore della notte e senza fare troppo rumore ha indossato i primi vestiti che ha trovato. Poi è uscita senza dire niente a nessuno, con addosso solo il suo documento personale. Niente cellulare, nessun biglietto lasciato al marito o altro. Da sei giorni i familiari di Michela Manca non hanno sue notizie. La casalinga 23enne, sposata e madre di due bambini, si è allontanata dal suo appartamento in zona Santa Maria di Gesù lasciando in apprensione il marito e i figli. "La cercano e noi non sappiamo cosa dire. Vorremo solo che facesse una chiamata per rassicurarci", spiega la cugina Michela Pirrello.

Il fatto è stato denunciato ai carabinieri della stazione di via Oreto, ma la famiglia non ha potuto dare informazioni precise per rintracciarla. Non sanno cosa indossasse quella notte perché si è preparata di nascosto ed è uscita a piedi, senza lasciare tracce. "Suo marito si è alzato di notte e non l’ha trovata più. Non sappiamo cosa pensare né - aggiunge la cugina - cosa le passasse per la testa, ma siamo in pensiero per lei. Non credo sia successo nulla di grave per decidere di allontanarsi, forse solo un po’ di stress per i due bimbi piccoli, l'ultimo nato sette mesi fa". Tanti i post pubblicati sui social network per spargere la voce. Chiunque avesse dettagli utili può contattare i familiari al numero di cellulare 3892663214.