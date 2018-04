Scomparsa di Giusy Ventimiglia, nuovo appello del fratello: "Basta con l'omertà, chiamatemi"

E' passato quasi un anno e mezzo dalla scomparsa di Giusy Ventimiglia da Bagheria e della donna non si sa ancora nulla. A lanciare un nuovo disperato video appello, attraverso i social, è il fratello Salvo: "Mia sorella non meritava di fare questa fine: noi ad oggi non sappiamo nulla della sorte di Giusy. A me non servono parole di conforto, serve aiuto".

Salvo è molto arrabbiato con i suoi compaesani: "Non mi avete mai chiamato per fornire informazioni utili alle indagini. Perchè? La colpa maggiore è dell'omertà. Ma questa omertà quanto vi rende forte? L'omertà è legge? Rende più virili gli uomini? Io spero che la battaglia che Lidia sta facendo serva a tutte le donne. Non bisogna fare orecchie da mercante. Bisogna denunciare".

"Voglio sapere - conclude Salvo - cosa è successo a mia sorella, voglio la verità. Mia sorella è morta? Fateci sapere dove si trova almeno possiamo darle una degna sepoltura. Questo è il mio numero, abbiate il coraggio di chiamarmi".

Giusy ha gli occhi azzurri, i capelli biondi e una corporatura esile. E' alta un metro e cinquantacinque. Il giorno della scomparsa, il 13 novembre 2016, indossava una mantella rossa, un paio di jeans e scarpe da ginnastica bianche e grigie. E' stata avvistata per l'ultima volta tra le contrade Cordova e Dolce Impoverile, zone che il 9 gennaio del 2017 carabinieri, vigili del fuoco, unità cinofile e personale specializzato hanno setacciando invano. Perlustrati anche casolari abbandonati ed aree impervie nei dintorni. Circa 10 ettari sono stati messi sotto la lente d'ingrandimento ma della 35enne non è stata trovata traccia.

