Scoma: "Via le mascherine nei cinema o le sale non riapriranno"

“La rigidità dei protocolli previsti dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative non agevola la riapertura delle sale cinematografiche e rischia di compromettere gravemente tutto il settore dell’entertainment”. Lo afferma in una nota Francesco Scoma di Italia Viva, segretario della presidenza della Camera dei deputati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Non si capisce il motivo per il quale non si possano far applicare le stesse regole imposte al settore della ristorazione dove l’uso della mascherina non è obbligatorio dopo essersi seduti a tavola. Il governo - sottolinea - ha già fatto molto per la sostenibilità economica del settore con un importante stanziamento di 40 milioni di euro, ora consenta la rimozione delle protezioni delle vie aeree al momento della occupazione del posto in sala. E’ l’unico modo per far riaprire la stragrande maggioranza delle sale e per non lasciare che le produzioni abbandonino il nostro paese con la conseguente perdita di altre migliaia di posti di lavoro”, conclude.