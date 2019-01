Via Dante, turista francesce scippata mentre guarda una vetrina

Due turiste francesi nel mirino di uno scippatore. Attimi di paura nella tarda mattinata di ieri in via Dante, all’altezza di via Sammartino, dove una delle due donne è stata rapinata da un uomo che le ha strappato via la borsa ed è fuggito. Alle grida d’aiuto della vittima hanno risposto prima alcuni passanti e poi una pattuglia dei vigili urbani che ha richiesto l’intervento delle volanti di polizia.

Le due donne stavano passeggiando in via Dante quando hanno deciso di fermarsi davanti a una vetrina. Solo allora il malvivente è entrato in azione: si è avvicinato, ha afferrato la borsa e l’ha tirata con forza, causando anche una lieve escoriazione al braccio della turista francese. Poi è scappato a piedi, in direzione di via Sammartino, dove con ogni probabilità c’era un complice ad attenderlo.

La vittima dello scippo ha fornito i primi dettagli sull’accaduto e una descrizione ai vigili. Poi sono arrivati gli agenti delle volanti che hanno avviato le ricerche in zona. Al vaglio anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza piazzate lungo le ipotetiche vie di fuga. Le due turiste sono state accompagnate successivamente in Questura per sporgere denuncia e cercare di lasciarsi alle spalle questo brutto ricordo.