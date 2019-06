Rapinatori in azione vicino alla Cattedrale, scippate una donna e una turista inglese

Una donna e una turista inglese scippate nella zona della Cattedrale. Lunedì i poliziotti sono intervenuti per due volte non lontano dalla sede della Questura. La prima per un assalto scattato alle 9,30, quando una donna è stata immobilizzata in via dei Biscottari da un uomo che l'ha afferrata per un braccio e le ha strappato via lo smartphone dalle mani.

Di sera è toccato a una turista inglese di 69 anni, affrontata da un malvivente in piazza Sett’Angeli, proprio alle spalle della Cattedrale. Il rapinatore non ha esitato a scaraventare la donna sul selciato per portarle via la borsa e tutto ciò che c'era al suo interno: telefonino, 40 euro e documenti. La donna, sotto shock e dolorante, è stata poi raggiunta dai poliziotti ai quali ha raccontato la sua disavventura.