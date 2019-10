Borse, collanine d'oro e smartphone: tre donne nel mirino degli scippatori

Tre scippi in due giorni, da Partanna alla Zisa e passando per San Lorenzo. Sono tre i colpi fotocopia messi a segno tra martedì e ieri ai danni di due giovani e una 46enne. L’ultimo in via Villa Caputo dove due uomini a bordo di uno scooter hanno affiancato una trentenne e le hanno strappato via lo smartphone che teneva tra le mani.

Il secondo scippo sul quale indagano gli investigatori della polizia è avvenuto in via Mattei intorno all'una di notte. Secondo quanto riferito agli agenti una donna di 46 anni stava passeggiando quando un uomo a bordo di un ciclomotore di grossa cilindrata le è sfrecciato accanto. Con un rapido gesto ha "arpionato" e rubato la sua borsa e tutto ciò che conteneva prima di scappare e fare perdere le proprie tracce.

L’ultimo episodio è stato registrato in via Villa Giocosa, nella zona viale Strasburgo. A finire nel mirino una 24enne che intorno alle 21 di martedì si trovava in sella alla sua bicicletta. Anche in questa occasione la ragazza è stata avvicinata da uno scooter ma questa volta gli uomini erano due. Uno di loro ha allungato un braccio, ha afferrato la sua collanina d'oro e gliel’ha strappata via facendola cadere con violenza sull’asfalto.

A condurre le indagini in tutti e tre i casi sono gli agenti di polizia che hanno raccolto le poche informazioni fornite dalle vittime degli scippi. Al vaglio le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso dettagli utili per risalire ai responsabili. Si ricorda che dal prossimo 8 ottobre sarà attivo il numero unico di emergenza 112.