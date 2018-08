Corso Tukory, scippa mille euro a un passante: poliziotto lo blocca dopo inseguimento

Scippa un passante, ma viene rincorso e "placcato" da un poliziotto. No, non è la scena di un telefilm americano della serie "Starsky and Hutch" e nemmeno un inseguimento di quelli che si vedevano in "Sulle strade di San Francisco", ma un fatto accaduto realmente.

Corso Tukory è diventato oggi per qualche minuto teatro di un rocambolesco arresto. Protagonista un agente di polizia dell'Unità operativa di pronto intervento (Uopi), che non ha esitato un attimo a scendere dalla macchina e lanciarsi alla caccia dello scippatore in fuga dopo la segnalazione del passante derubato.

Duecento metri a tutta velocità con brivido finale: il poliziotto infatti è riuscito ad acchiappare il malvivente con una presa da rugby all'altezza del mercato di Ballarò. I due, per poco, non finivano però investiti da un'auto e da un bus in transito. Roba di pochi centimetri, quanto basta per un lieto fine: scippatore abbrancato, malgrado la resistenza, e bottino recuperato, circa mille euro.