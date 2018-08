Allarme scippi: derubato un sordomuto nella zona della Stazione

Ancora scippi in sequenza. Due nel giro di pochi minuti. E cresce a livello esponenziale l'allarme sicurezza in città. E' successo tutto ieri pomeriggio tra le 17.30 e le 18. Su entrambi gli episodi sta indagando la polizia. Il primo scippo è stato messo a segno in via Mariano Stabile. In azione un giovane, che ha strappato una collanina in oro dal collo di una donna che stava passeggiando. Il malvivente è poi fuggito a piedi verso i portici di piazzale Ungheria, facendo perdere le proprie tracce.

L'altro scippo invece in via Oreto, circa mezz'ora dopo. In azione un ragazzo di 20 anni che ha affiancato un sordomuto e gli ha sfilato il portafogli dalla tasca. Poi la fuga verso la stazione centrale. Indagini in corso da parte della polizia.

Sull'allarme sicurezza interviene il consigliere della Lega Igor Gelarda. "Mentre c'è qualcuno che nega l'evidenza di una Palermo che è diventata sempre più violenta - afferma Gelarda - e sempre meno sicura per i cittadini, turisti e palermitani ne pagano le conseguenze. Nonostante gli sforzi degli uomini in divisa cittadini palermitani hanno paura. Contiamo molto sul decreto sicurezza che uscirà a breve a livello di governo centrale, mentre la riforma della giustizia sarà un altro punto fondamentale, con la cosiddetta certezza della pena, per garantire più sicurezza alla cittadinanza".