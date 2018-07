Via dei Cantieri, va a fare la spesa e viene scippata fuori dal supermercato

Scippata di una collana di bigiotteria fuori da un supermercato. E’ accaduto intorno alle 13 di oggi in via dei Cantieri, all’altezza della chiesa evangelica, dove una donna di 67 anni è finita nel mirino di un malvivente che l’avrebbe seguita all’uscita da un'attività commerciale della zona. Sul posto sono intervenute quattro pattuglie di polizia per visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ricercare il malvivente.

La vittima stava camminando con un sacchetto in mano quando lo scippatore, probabilmente un giovane che l'ha pedinata per qualche metro, è entrato in azione. A quel punto l’avrebbe superata per poi girarsi di scatto e afferrare la collana indossata dalla donna, correndo poi verso via Brigata Aosta. Gli agenti di polizia, allertati dai passanti che hanno chiamato il 113, lo hanno cercato fra le stradine del quartiere.

La donna, sotto shock per l’accaduto ma illesa, ha riferito la sua versione dei fatti rifiutando l'intervento di un'ambulanza. Il valore della collana rubata ammonterebbe a poche decine di euro. Lo scorso 9 luglio una donna è stata scippata in corso Calatafimi. Sul posto è arrivata un’ambulanza per soccorrere il marito, cardiopatico, che ha accusato un malore dopo l’accaduto.